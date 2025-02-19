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Названы лучше IT-вузы в регионах России

Названы лучше IT-вузы в регионах России

Специалисты назвали лучшие IT-вузы, которые работают в регионах.АНО «Цифровая экономика» совместно с АПКИТ и Министерством цифрового развития России составили рейтинг лучших вузов страны, где готовят специалистов в IT-сфере.

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