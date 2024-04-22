Китай призывает США соблюдать принцип инклюзивности и равноправия в западной части Тихого океана

На фоне напряженности в Южно-Китайском море, где США обязались защищать Филиппины от территориальных претензий КНР, в китайском городе Циндао начался 19-й Военно-морской симпозиум по западной части Тихого океана с участием представителей 30 стран, в том числе главкома ВМФ РФ Александра Моисеева.