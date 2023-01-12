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В Казахстане нашли способ воздействовать на российский нефтяной экспорт в Китай

В Казахстане нашли способ воздействовать на российский нефтяной экспорт в Китай

В прошедшем году европейские страны были постоянными покупателями российской и казахстанской нефти, и в 2023 году с учетом обстоятельств, объемы последней могут увеличиться.

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