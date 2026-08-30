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Правила отзыва россиян из отпуска изменятся с 1 сентября 2026 года

Правила отзыва россиян из отпуска изменятся с 1 сентября 2026 года

В России с 1 сентября текущего года вступят в силу правила, снимающие в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) запрет на отзыв из отпуска сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

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