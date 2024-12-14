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Закон и Порядок

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Капиталистическая сытость, или потерянные советские годы

Капиталистическая сытость, или потерянные советские годы

Образованному человеку достаточно одного взгляда на график, чтобы увидеть там очевидное: при капитализме благосостояние народа выросло, причём не просто выросло, а рвануло вверх, как на ракете.

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