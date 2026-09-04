Friday are you in are you in shape? E-mini Russell 2000 Index Futures CME_MINI:RTY1! sequelll Considering that yesterday we got a good reaction from Npoc and that today we opened OTD, I would like to get a proper reaction in the short.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым