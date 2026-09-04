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Friday are you in are you in shape?

Friday are you in are you in shape?

Friday are you in are you in shape? E-mini Russell 2000 Index Futures CME_MINI:RTY1! sequelll Considering that yesterday we got a good reaction from Npoc and that today we opened OTD, I would like to get a proper reaction in the short.

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