Сахалинская прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего главного врача Холмской центральной районной больницы.
На Сахалине экс-главврача обвиняют в ущербе региону более 61 млн рублей из-за рухнувшей больницы
Комментарии
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Константин NNNN
бред, она не покупала это здание, она просто поставила подпись под бумагами, здание покупала администрация, с одобрения минздрава. Деньги шли из областного бюджета, своих денег у ЦРБ просто нет. Кто знаком с процедурами таких покупок, тот знает как это делается. Хотя её давно пора посадить, несколько раз на неё заводили дела, но она всегда сьезжала. С её приходом на должность главврача, она развалила всю медицину района
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17 час.
Константин NNNN
а сейчас её сняли с должности главврача ЦРБ и, по иронии судьбы, назначили заведующей детской поликлиникой
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17 час.
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