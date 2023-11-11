Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Двуличные твари, а мы их кормим. Если бы на наши олигархи, мы давно бы разобрались с этим вопросом..Индия рассчитывае...
  • Константин NNNN
    а сейчас её сняли с должности главврача ЦРБ и, по иронии судьбы, назначили заведующей детской поликлиникойНа Сахалине экс-г...
  • Константин NNNN
    бред, она не покупала это здание, она просто поставила подпись под бумагами, здание покупала администрация, с одобрен...На Сахалине экс-г...

На Сахалине экс-главврача обвиняют в ущербе региону более 61 млн рублей из-за рухнувшей больницы

На Сахалине экс-главврача обвиняют в ущербе региону более 61 млн рублей из-за рухнувшей больницы

Сахалинская прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего главного врача Холмской центральной районной больницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин NNNN
бред, она не покупала это здание, она просто поставила подпись под бумагами, здание покупала администрация, с одобрения минздрава. Деньги шли из областного бюджета, своих денег у ЦРБ просто нет. Кто знаком с процедурами таких покупок, тот знает как это делается. Хотя её давно пора посадить, несколько раз на неё заводили дела, но она всегда сьезжала. С её приходом на должность главврача, она развалила всю медицину района
Ответить
17 час.
Константин NNNN
а сейчас её сняли с должности главврача ЦРБ и, по иронии судьбы, назначили заведующей детской поликлиникой
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх