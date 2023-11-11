На Сахалине экс-главврача обвиняют в ущербе региону более 61 млн рублей из-за рухнувшей больницы

Константин NNNN

бред, она не покупала это здание, она просто поставила подпись под бумагами, здание покупала администрация, с одобрения минздрава. Деньги шли из областного бюджета, своих денег у ЦРБ просто нет. Кто знаком с процедурами таких покупок, тот знает как это делается. Хотя её давно пора посадить, несколько раз на неё заводили дела, но она всегда сьезжала. С её приходом на должность главврача, она развалила всю медицину района