В Казахстане наступил день тишины

В полночь в Казахстане завершилась агитация. С полуночи 19 ноября в стране наступил день тишины. "Согласно нормам законодательства РК о выборах, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню выборов.
В полночь в Казахстане завершилась агитация. С полуночи 19 ноября в стране наступил день тишины. "Согласно нормам законодательства РК о выборах, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню выборов.
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