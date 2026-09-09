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Царьград

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Видео с разрушениями после атаки ВСУ обнародовал глава Новороссийска Кравченко

Видео с разрушениями после атаки ВСУ обнародовал глава Новороссийска Кравченко

Глава города показал видео с места событий, после вражеской атаки ввели режим ЧС.Глава Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой запечатлены последствия ночной атаки украинских беспилотников.

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