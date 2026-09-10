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Русская весна

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The Globe and Mail: Армия Канады готовится к самой масштабной за 30 лет реформе

The Globe and Mail: Армия Канады готовится к самой масштабной за 30 лет реформе

Вооружённые силы Канады проводят самую масштабную более чем за 30 лет реорганизацию, чтобы подготовиться к возможным «конфликтам в будущем».

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