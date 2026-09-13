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«Стрельба» засосала Зеленского

«Стрельба» засосала Зеленского

Нищенствовать он у «стрелков» учился Источник фото: соцсети Если сегодня провести мировой конкурс побирушек, то, безусловно, первое место на нем займет «просроченный» вроде как президент Незалежной Владимир Зеленский.

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