В Туле полицейскими задержаны жительница Калуги с племянником, распространявшие наркотики

С 17 по 19 ноября на территории Тулы сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление и пресечение преступной деятельности лиц, занимающихся распространением наркотиков при помощи тайников.
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