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Захарова: Кислица врет, что делегация Украины в Стамбуле говорила по-украински

Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова разоблачила лживые высказывания замминистра МИД киевского режима Сергея Кислицы по поводу состоявшейся неделей ранее в Турции двухсторонней встречи.

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