Рядом с новыми Lada Largus 2024 стоят спрятанные под чехлами машины. Новое фото с АвтоВАЗа

Инсайдер с АвтоВАЗа подтвердил, что в Ижевске продолжается тестовая сборка пассажирских версий Lada Largus, в ходе которой происходит отработка технологических процессов полного цикла производства, а также проводится обучение персонала.
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