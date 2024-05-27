Как Tesla только с дизелем: в США представили гибридный тягач Kenworth Super Truck

Грузовик, внешне очень похожий на электрический Tesla Semi, разрабатывался в течение шести лет в рамках программы SuperTruck Министерства энергетики (DOE), призванной повысить эффективность грузоперевозок, используя дизельный двигатель в качестве основного источника энергии.
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