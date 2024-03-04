В Самаре инспектор ДПС помог доставить в больницу девочку, нуждающуюся в помощи врачей

На телефон дежурного областной Госавтоинспекции поступил звонок от жителя областного центра, который выразил благодарность инспектору ДПС Дмитрию Шишкину.
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