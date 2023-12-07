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РИА Новости: Ученые назвали симптомы микоплазменной пневмонии

РИА Новости: Ученые назвали симптомы микоплазменной пневмонии

Роспотребнадзор обнародовал информацию о нескольких случаях заболевания микоплазменной пневмонией. Первоначально симптомы этого заболевания может быть легко спутать с обычной простудой, и точный диагноз возможен только после проведения лабораторных исследований.

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