РИА Новости: Ученые назвали симптомы микоплазменной пневмонии

Роспотребнадзор обнародовал информацию о нескольких случаях заболевания микоплазменной пневмонией. Первоначально симптомы этого заболевания может быть легко спутать с обычной простудой, и точный диагноз возможен только после проведения лабораторных исследований.
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