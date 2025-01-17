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Царьград

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Крещенский сочельник: освящение воды и 2,9 тыс. купелей по всей России

Крещенский сочельник: освящение воды и 2,9 тыс. купелей по всей России

В праздник Крещенского сочельника православные готовятся к Крещению Господню. В ночь с 18 на 19 января проходят традиционные купания в 2,9 тыс.

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