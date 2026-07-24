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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стартует чемпионат России! ЦСКА примет «Балтику» в первом матче сезона

24 июля ЦСКА сыграет против «Балтики» в первом матче нового сезона Альфа-Банк РПЛ. 25 июля « Динамо » встретится с «Крыльями Советов», « Зенит » в гостях у « Акрона », « Спартак » примет « Родину ».

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