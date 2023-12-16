Врач Русанова посоветовала не выпивать больше бокала шампанского на Новый год

Врач, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова сообщила, что в небольших дозировках алкоголь не может нанести существенного вреда организму, а такие спиртные напитки, как пиво, сидр и сухое вино, могут оказать положительное воздействие на микробиоту кишечника.