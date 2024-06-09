SM: ТОП-4 самых откровенных и привлекательных киноактрис из 90-х

Издание stavropol.media перечислило ТОП-4 самых привлекательных актрис 90-х. По мнению источника, 1990-е годы были насыщены не только лучшими киношедеврами, но и яркими актрисами, среди которых особенно выделились:Шерон СтоунОна оставила неизгладимый след в кино своей ролью в ленте «Основной инстинкт».