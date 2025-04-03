Рой дронов атаковал Харьков. Город охватили пожары

Российская армия за минувшую ночь нанесла массированный удар по объектам в Харькове. По словам местного мэра Игоря Терехова, на исходе вчерашнего дня только за только за 40 минут было нанесено 14 ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии