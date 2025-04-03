Рой дронов атаковал Харьков. Город охватили пожары

Российская армия за минувшую ночь нанесла массированный удар по объектам в Харькове. По словам местного мэра Игоря Терехова, на исходе вчерашнего дня только за только за 40 минут было нанесено 14 ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».