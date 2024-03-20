Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пресс-служба президента ЮАР сообщила, что он поздравил Путина с победой

Пресс-служба президента ЮАР сообщила, что он поздравил Путина с победой

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации и подтвердил готовность к совместной работе на многосторонних площадках, включая ООН, G20, БРИКС и прочие.

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