Пресс-служба президента ЮАР сообщила, что он поздравил Путина с победой

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации и подтвердил готовность к совместной работе на многосторонних площадках, включая ООН, G20, БРИКС и прочие.
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