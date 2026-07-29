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В Шадринске прокуратуру попросили проверить воду и воздух из-за мора рыбы и фекальной вони

В Шадринске прокуратуру попросили проверить воду и воздух из-за мора рыбы и фекальной вони

Депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров обратился в прокуратуру с требованием проверить экологическую обстановку в городе после массовых жалоб жителей на запах сероводорода, черную воду в Исети и гибель рыбы и бобров.

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