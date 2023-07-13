smi.today

4 418 подписчиков

Прокуратура «выбила» сотрудникам транспортно-логистической компании 2 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура «выбила» сотрудникам транспортно-логистической компании 2 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура города Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «АбсолютТранс», которая оказывает транспортно-логистические услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх