Прокуратура «выбила» сотрудникам транспортно-логистической компании 2 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура города Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «АбсолютТранс», которая оказывает транспортно-логистические услуги.
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