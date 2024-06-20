Дело возбуждено по факту ДТП под Анапой, где пострадали женщина с ребенком

Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором лишенный прав водитель сбил женщину с годовалым ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в хуторе Торусин Краснодарского края, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.