Дело возбуждено по факту ДТП под Анапой, где пострадали женщина с ребенком

Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором лишенный прав водитель сбил женщину с годовалым ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в хуторе Торусин Краснодарского края, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
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