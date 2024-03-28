Орловский врач Владимир Круглый предупреждает об опасности электромагнитных излучений

В Мосгордуме обсудили возможные последствия для здоровья использования беспроводных технологий. Участие в круглом столе по теме «Проблема электромагнитного загрязнения окружающей среды вследствие масштабного развертывания сетей беспроводной связи» принял Заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
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