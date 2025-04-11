На мемориале под Багратионовском почтили память узников концлагеря

Траурный митинг у мемориала Шталаг 1А Штаблак в поселке Нагорное Багратионовского муниципального округа Калининградской области состоялся в День освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа 11 апреля в соцсети «ВКонтакте».
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