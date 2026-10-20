Из "Яндекса" в Palantir в том или ином виде перешёл не только Аркадий Волож. И теперь, судя по всему, перебежчики помогают врагу строить собственную ИИ-инфраструктуру, "зная наши уязвимости", предположила Екатерина Кривельская.