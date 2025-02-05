Avia.pro - СМИ От госавтобусов к наличному расчету Раньше сотрудников АО "НИКИЭТ" — одного из ведущих институтов Росатома — возили два полноценных государственных автобуса.
Диаспоры взяли под контроль маршрут к НИИ Росатома
Комментарии
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Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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20 час.
Сергей Киселев
Подождем окончания СВО!
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19 час.
Валентин Щербаков
А крышует этих сволочей, надо полагать, московская полиция....
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16 час.
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