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Диаспоры взяли под контроль маршрут к НИИ Росатома

Диаспоры взяли под контроль маршрут к НИИ Росатома

Avia.pro - СМИ От госавтобусов к наличному расчету Раньше сотрудников АО "НИКИЭТ" — одного из ведущих институтов Росатома — возили два полноценных государственных автобуса.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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