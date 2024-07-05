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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить рыбу в кляре: простые рецепты на каждый день

Классический рецепт рыбы в кляре Для ее приготовления вам понадобятся такие ингредиенты: 500 г свежей рыбы (лучше всего подходит треска или судак) 1 яйцо 1/2 чайной ложки соли 1/4 чайной ложки молотого черного перца 1/2 чайной ложки паприки 1/2 стакана муки 1/2 стакана содовой воды 1 литр растительного масла для жарки Пошаговое приготовление: Рыбу нарежьте […].

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