В кикшеринг предложили пускать через Госуслуги. И штрафовать за пьяное вождение

Гендиректор сервиса «Юрент» рассказал о планах ввести идентификацию возраста пользователей кикшеринга через портал ГосуслугКак сообщает ТАСС, гендиректор кикшеринга «Юрент» Иван Туринге рассказал, что сервис планирует реализовать возможность идентификации возраста пользователей через Госуслуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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