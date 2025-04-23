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Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе, в среду, 23 апреля 2025 года, ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации "Ростех".

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