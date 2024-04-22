В Толмачево изъяли 108 килограммов насвая

Новосибирские таможенники изъяли 108 килограммов жевательного табака у пассажиров международных авиарейсов В первом квартале 2024 года таможенники аэропорта Толмачево изъяли 108 килограммов насвая у авиапассажиров из стран Средней Азии.
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