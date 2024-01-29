Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать

Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно «геополитически и финансово», призвал другие страны вовремя давать Киеву «помощь, оружие или финансы».
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