В Кремле порассуждали о значении ленд-лиза для СССР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СССР справился бы без ленд-лиза. Рассуждения пресс-секретаря президента России о значении помощи от США в годы Второй мировой войны приводит ТАСС.
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