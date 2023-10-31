Крымчанка обратилась к частному косметологу и получила рубцы на лице

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении самозанятого косметолога. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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