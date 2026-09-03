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Русская весна

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Под Киевом кассетные снаряды истребителя ВСУ ударили по жилой улице при перехвате «Гераней» (ВИДЕО)

Под Киевом кассетные снаряды истребителя ВСУ ударили по жилой улице при перехвате «Гераней» (ВИДЕО)

Под Киевом кассетные снаряды истребителя ВСУ ударили по жилой улице при перехвате «Гераней». Инцидент произошёл в селе Гавриловка во время работы украинской авиации по российским беспилотникам.

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