Дуг Коллинз назначен "дежурным преемником" во время выступления Трампа

Министр по делам ветеранов США, Дуг Коллинз, назначен "дежурным преемником" во время обращения президента Трампа к конгрессу, что предусмотрено для обеспечения преемственности власти в случае чрезвычайной ситуации.
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