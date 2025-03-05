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Дуг Коллинз назначен "дежурным преемником" во время выступления Трампа

Дуг Коллинз назначен "дежурным преемником" во время выступления Трампа

Министр по делам ветеранов США, Дуг Коллинз, назначен "дежурным преемником" во время обращения президента Трампа к конгрессу, что предусмотрено для обеспечения преемственности власти в случае чрезвычайной ситуации.

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