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Самой старой аквариумной рыбе в мире исполнилось 90 лет

Самой старой аквариумной рыбе в мире исполнилось 90 лет

В США юбилей отмечает самая старая аквариумная рыба в мире — 90-летний рогозуб по имени Мафусаил. В Калифорнийской академии наук питомец появился совсем юным, но имя сразу получил в честь библейского долгожителя — у этого вида хорошая генетика.

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