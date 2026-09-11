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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олейников пригласил болельщиков ЦСКА на матч с «Рубином», ответив на ролик казанцев: «Даю слово пацана, что будет классная атмосфера»

Новичок ЦСКА Иван Олейников пригласил болельщиков на матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Рубина », который пройдет 12 сентября.

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