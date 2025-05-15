«Путин боится переговоров со мной»: Зеленский в ненависти и дрожи – своими трусливыми заявлениями он подставил США и Трампа

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yumashev

Нам нужны реальные гарантии безопасности, которые могут быть обеспечены, только, территориальным отстоянием от НАТО, иначе наличием демилитаризованной зоны, чем не может являться только Украина. До 1991 года такой зоной были соцстраны и нейтральные страны на севере. Такое положение обеспечивало равновесие сил в мире. Сегодня возвращение к положению 1991 года уже не обеспечит равновесия в мире, т.к. появились новые силы с ядерным оружием, но обеспечит равновесие сил и безопасность в Европе. Именно этим мы занимаемся. Насколько будет понята наша позиция зависит от вменяемости европейской стороны, не участвующей в переговорах и присылающих указания. Всё чужими руками. Для Макрона будет аргументом понимание того, что в случае его агрессивного выпада против России, ВС РФ без применения ядерного оружия может ударить по одной из АЭС во Франции и мало не покажется. Лучше пусть не подначивает и ликвидирует свою безграмотность по истории.