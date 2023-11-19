Starhit: родившая в Аргентине Кузьмина вернулась в Россию с дочкой

Российская актриса Ольга Кузьмина, родившая в Аргентине дочь, вернулась с мужем и ребенком в Россию. В московском аэропорту артистку встречал 10-летний сын от первого брака Гордей, сообщило издание Starhit.
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