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Starhit: родившая в Аргентине Кузьмина вернулась в Россию с дочкой

Starhit: родившая в Аргентине Кузьмина вернулась в Россию с дочкой

Российская актриса Ольга Кузьмина, родившая в Аргентине дочь, вернулась с мужем и ребенком в Россию. В московском аэропорту артистку встречал 10-летний сын от первого брака Гордей, сообщило издание Starhit.

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