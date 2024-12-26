Плющев о двойной замене вратарей СКА в 1-м периоде с ЦСКА: «Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение. Ему это удалось»

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Петербургский клуб проиграл со счетом 6:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг на 1-й минуте поменял Егора Заврагина на Павла Мойсевич, а на 15-й минуте провел обратную замену вратаря.