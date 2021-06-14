Политэксперт

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Нестеров
    Утопить его нахерГенштаб РФ: эсмин...
  • Gregory
    Инструкция от В.В. Высоцкого: "Ударил первым я тогда - так было надо!"Минобороны увидел...
  • Петр Петрович
    Намекни байдену. что Калифорния была русской-пусть отдаёт. И про Аляску не забудь, а то у тебя смелости не хватитВладимир Путин за...

Крымчане назвали дурдомом жизнь в составе Украины

Крымчане назвали дурдомом жизнь в составе Украины

Многие бывшие советские республики выступают против русского языка и пытаются "переписать" историю. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уверена, что "такая политика обречена на провал", передает Федеральное агентство новостей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх