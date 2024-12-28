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Царьград

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Эксперт раскрыл, для чего США собирают генетические данные русских

Эксперт раскрыл, для чего США собирают генетические данные русских

Сбор генетических данных может представлять серьёзную угрозу, предупредил ДуховлиновС тех пор, как началась специальная операция, Минобороны стало постоянно предоставлять информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины.

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