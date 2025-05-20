CNN назвал инициатором покупки Boeing 747 у Катара администрацию Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой о возможности приобретения Boeing 747 для использования его в качестве Air Force One вопреки заявлениям, что Катар сам подарил Трампу этот самолет.
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