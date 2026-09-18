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Крымская газета

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Группа людей избила мужчину в Ялте

Группа людей избила мужчину в Ялте

В Ялте полицейские проводят проверку по факту конфликта между группой людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

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