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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FRMF Лекджа: «Мобилизуем все институты, чтобы Марокко приняло финал ЧМ-2030 – нравится это кому-то или нет»

Глава Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) Фузи Лекджа пообещал принять все возможные меры, чтобы добиться проведения финала ЧМ-2030 в Марокко .

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