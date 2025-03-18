От реформ к приключениям, как Рама V изменил облик Таиланда

История Таиланда напоминает яркий калейдоскоп перемен и стремящееся к развитию народное сознание. В центре этих перемен стоит фигура Рамы V, известного также как Чулалонгкорн, который в период своего правления (1868, 1910) сумел провести масштабные реформы и модернизацию страны, заложив основы современного облика королевства.
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